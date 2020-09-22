Едва не погибшая от рук мужа челнинка рассказала об идеальной жизни с убитым возлюбленным

Бывшая жена убийцы, зарубившего соперника топором рассказала о том, каким был погибший. Она описала идеальные отношения с ним, и призналась, что пара задумывалась о свадьбе и рождении ребенка.

Девушка расскзала, что погибший умел ухаживать, заботился обо всей семье, прекрасно относился к ее детям, и мечтал, что возлюбленная родит ему дочку.

«Он выкладывался ради меня на все 1000000%! Дарил мне цветы по поводу и без, постоянно приносил мне вкусняшки. А я ведь знаете какая сладкоежка! Всегда сам ходил за продуктами, открывал мне дверь в машину всегда. Подавал мне пальто. Я рядом с ним жила как настоящая принцесса! Не было ни дня, чтобы он не сделал мне комплимент. Мы несколько раз в день говорили как сильно друг друга любим», — написала Айгуль Маликова.

Влюбленная пара уже задумалась о браке и третьем ребенке.

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Напомним, бывший муж Маликовой напал на пару с топором. Сама Маликова рассказала, что сначала он собирался зарубить ее, но возлюбленный отвлек на себя ревнивца и поплатился за это жизнью.