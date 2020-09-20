Жительница Татарстана, чей муж зарубил соперника топором, рассказала, что погибнуть должна была она

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Жительница Татарстана Айгуль Маликова, чей бывший муж зарубил топором ее возлюбленного, рассказала о событиях того трагичного дня. Она заявила, что жертвой должна была стать она, а погибший лишь защищал ее.

«Изначально он хотел убить меня, но так получилось, что Егор (погибший, — прим. ред.) начал меня защищать, отвлек его внимание на себя. Я забежала к себе на работу, а Егор побежал в другую сторону. Алмаз догнал его, но на этом не остановился, вернулся ко мне на работу и хотел убить меня, — рассказала девушка Life.ru.

По ее словам, на работе мужчину с топором встретил ее начальник с травматическим пистолетом в руках. Чтобы остановить его, ему пришлось выстрелить в воздух. После этого тот испугался и убежал.

Напомним, убийство с особой жестокостью было совершено 18 сентября в Набережных Челнах. Мужчина напал с топором на возлюбленного жены и зарубил его прямо на дороге. По горячим следам силовиками был задержан 37-летний Алмаз Маликов.

