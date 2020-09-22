Жириновский: США осталось жить максимум 15—20 лет

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский убежден, что через 15—20 лет США перестанут существовать как государство: «К моему столетию этого государства не будет».

«Это будет подарок, когда объявят, что исчезло, расформировано государство США. Его больше нету. Будут мексиканцы, канадцы, кто угодно. Но с США пора заканчивать уже в ближайшие десятилетия», — цитирует «РИА Новости» слова политика.

kremlin.ru

Жириновский раскритиковал президента США за его слова о краже Россией идеи гиперзвуковой ракеты, заявив, что это его государство ворует достижения у всего мира. По мнению политика, «американцы ни на что не способны».



Напомним, что Трамп заявил, что в России создали свое гиперзвуковое оружие на основе информации о подобных технологиях от его предшественника Барака Обамы.

