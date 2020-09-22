Росморречфлот потратит на реконструкцию Нижнекамского шлюза в Челнах 1,1 млрд рублей

Росморречфлот объявил тендер на реконструкцию Нижнекамского шлюза, который считается самым крупным в Камском бассейне. Работы оценили в 1,1 млрд рублей.

Закупка проводится в форме конкурса с ограниченным участием. Заявки от участников принимаются до 13 октября, их рассмотрение пройдет в два этапа, 13 и 16 октября, говорится на сайте госзакупок.

Еще в августе 2019 года Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции шлюза. Согласно ему планируется обновить гидравлическое и механическое оборудование, а также кабельные каналы подводных переходов. Предполагалось, что в 2020 году работы уже завершатся. На них предполагалось направить 1,3 млрд рублей.

Обновление шлюза, входящего в состав Нижнекамского гидроузла, предполагается провести в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы».