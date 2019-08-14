В Татарстане реконструируют Нижне-Камский шлюз за 1,3 млрд рублей

Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию на реконструкцию Нижне-Камского шлюза.

Проект реконструкции предполагает обновление гидравлического и механического оборудования, а также кабельных каналов подводных переходов камер Нижне-Камского шлюза. Ее планируется завершить в 2020 году. Всего на эти цели должно быть направлено 1,3 млрд рублей, в том числе 535,8 млн рублей в 2019 году, 723,6 млн рублей — в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы.

Нижне-Камский судоходный двухниточный однокамерный шлюз входит в состав сооружений Нижнекамского гидроузла, расположенного на реке Каме в Набережных Челнах. Шлюз был введен в работу в 1986 год и используется для пропуска судов, составов, плотов, поддержания подпорного уровня воды и пропуска паводковых вод.