Реальный размер назначенных пенсий в России в 2019 году увеличился на 1,5%

Реальный размер назначенных пенсий в 2019 году по отношению к 2018 году вырос на 1,5%, а средний размер страховой пенсии составил 14 608 рублей на 31 декабря прошлого года. Об этом сообщает ТАСС.

По сравнению с 2018 годом в 2019-м доходы ПФР выросли на 511 млрд рублей, что составляет 6,2%. Это 8% от российского ВВП.

Бюджет ПФР в прошлом году был исполнен с профицитом в 153 млрд рублей. Основной объем доходов — страховые взносы, их доля за указанный год увеличилась с 60% до 61,6%. За 2019 год поступило взносов на 5,4 трлн рублей, 5,3 трлн из них поступили на выплату страховых пенсий.

По страховым взносам в 2019 году уменьшилась совокупная задолженность перед бюджетом ПФР на 21 млрд рублей, то есть на 7,7%. На начало этого года она составила 259 млрд рублей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что у работающих пенсионеров с 1 августа увеличатся пенсии.