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В соцсетях обсуждают водителя в отключке, устроившего ДТП

01:25, 22.09.2020
В соцсетях обсуждают водителя в отключке, устроившего ДТП
Фото: кадр видео из соцсети

В соцсетях пользователи обсуждают видео, на котором инспектор ДПС пытается привести в чувство, предположительно, нетрезвого водителя.

Мужчина стал виновником ДТП на улице Мира, он влетел в иномарку. Само ДТП обошлось без пострадавших, однако водитель был в таком состоянии, что его не могли привести в чувства даже инспекторы ДПС.

На кадрах видеозаписи, попавшей в Сеть, инспектор трясет водителя. В какой-то момент тот поднимает голову, вытирает лицо руками, но снова быстро отключается.

Ранее ГИБДД провела в Казани новый рейд для выявления скрытых нарушений ПДД.

ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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