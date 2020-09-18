ГИБДД проведет в Казани новый рейд для выявления скрытых нарушений ПДД

В Казани с целью выявить возможные скрытые нарушения ПДД Госавтоинспекция проведет новый рейд. Он пройдет с 20.00 до 22.00 в Авиастроительном районе города.



Особенное внимание сотрудники ГИБДД окажут водителям, которые уже привлекались к административной ответственности, управляли автомобилем в состоянии опьянения или без водительского удостоверения, не соблюдали правила перевозки детей, вносили в конструкцию авто недопустимые изменения и уклонялись от уплаты штрафов за нарушение ПДД.

Еще в ГИБДД обещали взять на особый контроль правило о предоставлении преимущества водителей пешеходам и соблюдение правил пешеходами на проезжей части.

В начале сентября Госавтоинспекция Казани проводила рейд «Нетрезвый водитель», направленный на выявление пьяных водителей.

