У озера Байкал произошло землетрясение

В Иркутской области в районе озера Байкал зафиксировано землетрясение. Об этом сообщает ГУ МЧС по Иркутской области

«Землетрясение магнитудой 5,9, класс 14,7, интенсивность 8,1, эпицентр в Слюдянском районе п. Култук, в Иркутске и Слюдянке 5-6 баллов. Жертв и разрушений нет», — говорится на странице ведомства в Instagram.

В ведомстве добавили, что толчки ощущались на территории 12 районов. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Проводится обследование территорий населенных пунктов.

Ранее в России разрешили вырубку леса у Байкала.

