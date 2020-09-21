«Деловой понедельник» и нормы ГТО: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 21 сентября
Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин провел первое заседание Совета Чепчуговского сельского поселения Высокогорского муниципального района. Кроме этого, глава побывал на празднике родословной «Эхо веков в истории семьи — тарихта без эзлебез».
В Кукморском районе муниципальные служащие района сегодня сдавали нормы ГТО, бег на 100 метров, сообщил у себя на странице глава района Сергей Димитриев.
Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов показал, как проходит традиционная планерка «деловой понедельник». Судя по кадрам, планерка проводится по видеосвязи.
«Расставили задачи и составили план работы на предстоящую неделю!» — подписал фото Хусаинов.
Общество Татарстан
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