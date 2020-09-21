«Деловой понедельник» и нормы ГТО: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 21 сентября

Фото: @ sergeidimitriev

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин провел первое заседание Совета Чепчуговского сельского поселения Высокогорского муниципального района. Кроме этого, глава побывал на празднике родословной «Эхо веков в истории семьи — тарихта без эзлебез».

В Кукморском районе муниципальные служащие района сегодня сдавали нормы ГТО, бег на 100 метров, сообщил у себя на странице глава района Сергей Димитриев.

Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов показал, как проходит традиционная планерка «деловой понедельник». Судя по кадрам, планерка проводится по видеосвязи.

«Расставили задачи и составили план работы на предстоящую неделю!» — подписал фото Хусаинов.