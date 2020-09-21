Галиулин и Акбашев попали в символическую сборную 10-го тура ФНЛ
Футбольная национальная лига (ФНЛ) обнародовала список символической сборной лучших игроков прошедшего 10-го тура.
В число лучших вошел полузащитник «Нефтехимика» Вагиз Галиулин. На прошлой неделе нижнекамский клуб сыграл вничью с «Аланией» (0:0), проведя половину встречи в меньшинстве.
Также в сборную попал экс-игрок «Рубина» и «Нефтехимика» Роман Акбашев.
Символическая сборная 10-го тура ФНЛ: Гойло («Акрон») — Воропаев («Спартак-2»), Гоцук («Нижний Новгород»), Крючков («Динамо», Брянск), Мастерной («Факел») — Галиулин («Нефтехимик»), Шарипов («Нижний Новгород»), Акбашев («Факел»), Савичев («Чайка») — Гынсарь («Крылья Советов»), Оганесян («Спартак-2»).СпортФутбол Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым