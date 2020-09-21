В Набережных Челнах отремонтировали главный канализационный коллектор

В Набережных Челнах завершился трехлетний ремонт главного канализационного коллектора города. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью города.

«С учетом, что эта проблема существует во многих городах Российской Федерации, инженерные коммуникации находятся в очень изношенном состоянии, поэтому за довольно короткий промежуток времени проведена хорошая, нужная и важная работа в плане устойчивости всего жилищно-коммунального комплекса нашего города», — обратил внимание на ситуацию с канализацией мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

На данный момент проводится приемка документации. Работы планируют завершить до 1 октября.

По словам руководителя исполкома Челнов Ильи Зуева, на ремонт выделялись федеральные деньги: «1,7 млрд рублей инвестированы в город, и теперь мы еще больше защищены от различного рода экологических рисков».

О том, что ремонт главного канализационного коллектора завершается, власти Набережных Челнов сообщили еще в июле.

