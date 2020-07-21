В Челнах завершается ремонт главного канализационного коллектора за 1,7 млрд рублей

В Набережных Челнах завершается капремонт центрального коллектора. Работы ведет компания «ПРиСС» из Санкт-Петербурга.

Общий объем финансирования работ составил 1,7 млрд рублей. Средства на него безвозмездно выделил Международный банк реконструкции и развития в рамках федерального проекта «Реформа ЖКХ в России» Минстроя РФ.

Ремонтные работы планируется завершить уже в середине августа. Сейчас работы ведутся в трех районах города — в поселке Сидоровка по улице Грина, поселке ЗЯБ по улице Низаметдинова в районе Педагогического университета и в 58 комплексе.

Как отметит руководитель питерской компании Руслан Абдуллин, работы в 58 комплексе идут круглосуточно, здесь задействованы две бригады из 10 человек, передает пресс-служба мэрии Челнов.

Главный канализационный коллектор Набережных Челнов запустили в эксплуатацию в 1974 году. По состоянию на 2016 год 41% коллектора находился в критическом состоянии.

