В исполкоме Челнов рассказали, когда включат отопление в жилых домах

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Первый замруководителя исполкома Челнов Илья Зуев рассказал, когда в жилых домах города появится тепло: все многоэтажки оборудованы автоматическими индивидуальными тепловыми пунктами, их включение произойдет автоматически, оно зависит от погоды. По его словам, ориентировочно это произойдет на следующей неделе.

Заместитель руководителя исполкома рассказал, что сегодня подадут тепло в кадетскую школу «Калкан». Это единственное образовательное учреждение, которое еще не получило тепла: «Это чисто технический момент — подключение социальных объектов шло поэтапно. Мы стоим перед следующим этапом — когда в течение пяти дней наружная температура продержится не более плюс восемь градусов, начнется подача тепла в дома».



По словам мэра Челнов Наиля Магдеева, сейчас ночью довольно прохладно, поэтому детсады не должны остывать за ночь, им требуется отопление: «На детях и больных не экономим. Это не очень большие затраты».

Ранее сообщалось, что с начала отопительного сезона в Челнах подали тепло в 125 детских садов, 85 школ и более 30 больниц.