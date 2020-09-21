В Казани задержали 14 болельщиков «Спартака» за мелкое хулиганство

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Накануне казанская полиция задержала 14 болельщиков «Спартака». На них поступила жалоба из магазина.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-центре МВД по Татарстану, в воскресенье продавец магазина на улице Декабристов пожаловался в полицию на группу футбольных болельщиков. Они хулиганили и не давали закрыть магазин.

Прибывшие полицейские забрали в отделы 14 фанатов «Спартака». Двое оказались несовершеннолетними.

В отношении 12 человек составили административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Взяв обязательство явиться на суд, полицейские отпустили болельщиков.

При этом двое добровольно решили дождаться рассмотрения дела прямо в отделе полиции, подчеркнули в МВД.

Напомним, накануне «Рубин» проиграл «Спартаку» со счетом 2:0.