В Казани задержали 14 болельщиков «Спартака» за мелкое хулиганство
Накануне казанская полиция задержала 14 болельщиков «Спартака». На них поступила жалоба из магазина.
Как сообщили «Реальному времени» в пресс-центре МВД по Татарстану, в воскресенье продавец магазина на улице Декабристов пожаловался в полицию на группу футбольных болельщиков. Они хулиганили и не давали закрыть магазин.
Прибывшие полицейские забрали в отделы 14 фанатов «Спартака». Двое оказались несовершеннолетними.
В отношении 12 человек составили административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Взяв обязательство явиться на суд, полицейские отпустили болельщиков.
При этом двое добровольно решили дождаться рассмотрения дела прямо в отделе полиции, подчеркнули в МВД.
Напомним, накануне «Рубин» проиграл «Спартаку» со счетом 2:0.ПроисшествияСпорт Татарстан
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