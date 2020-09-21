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В Казани откроется выставка шести знаковых татарстанских художников

10:09, 21.09.2020 2
В Казани откроется выставка шести знаковых татарстанских художников

В четверг, 24 сентября, в Казани откроется выставка, которая реконструирует первую выставку шести значимых для искусства республики художников. Она также покажет творческие судьбы всех участников выставки 1970 года.

Выставка разместится в галерее «Окно» Казанской ратуши. На ней будут представлены работы Надира Альмеева, Игоря Башмакова, Евгения Голубцова, Георгия Иванова, Владимира Нестеренко и Рустема Фаттахова.

Первая часть выставки станет реконструкцией выставки 50-летней давности, прошедшей в фойе Большого концертного зала Казанской государственной консерватории.

«Выставка отразила наступление нового периода в искусстве — отказ от «сурового стиля» 60-х и переход к более камерному, лиричному и «интеллектуальному» искусству 70-х годов», — сообщают организаторы.

Вторая часть выставки должна показать, к чему пришли те же художники в своих творческих поисках. Тут будут представлены живописные, графические и скульптурные произведения, созданные участниками за последние 60 лет.

ОбществоКультура Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 21 сен
    Интересный проект.

    Но хорошо бы было начать с выставки художников Казанской художественной школы рубежа 19-20 вы. - Фешин, Медведев и др.
    Затем Серебряный век.
    Затем красная "революция октября 1917 года.
    Затем художники периода Гражданской войны.
    Художники коллективизации и индустриализации.
    Велика Отечественная Война.
    Послевоенные художники и художники после смерти Сталина до начала 1960-х годов.

    И только потом художники 1960 годов.

    Похоже осень наступила.
    Творческая...
    Размечтался, как Александр Сергеевич.

    Удачи.
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  • Анонимно 21 сен
    выставка платная или нет? нигде нет никакой информации
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