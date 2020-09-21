В Казани откроется выставка шести знаковых татарстанских художников
В четверг, 24 сентября, в Казани откроется выставка, которая реконструирует первую выставку шести значимых для искусства республики художников. Она также покажет творческие судьбы всех участников выставки 1970 года.
Выставка разместится в галерее «Окно» Казанской ратуши. На ней будут представлены работы Надира Альмеева, Игоря Башмакова, Евгения Голубцова, Георгия Иванова, Владимира Нестеренко и Рустема Фаттахова.
Первая часть выставки станет реконструкцией выставки 50-летней давности, прошедшей в фойе Большого концертного зала Казанской государственной консерватории.
«Выставка отразила наступление нового периода в искусстве — отказ от «сурового стиля» 60-х и переход к более камерному, лиричному и «интеллектуальному» искусству 70-х годов», — сообщают организаторы.
Вторая часть выставки должна показать, к чему пришли те же художники в своих творческих поисках. Тут будут представлены живописные, графические и скульптурные произведения, созданные участниками за последние 60 лет.ОбществоКультура Татарстан
комментарии
Но хорошо бы было начать с выставки художников Казанской художественной школы рубежа 19-20 вы. - Фешин, Медведев и др.
Затем Серебряный век.
Затем красная "революция октября 1917 года.
Затем художники периода Гражданской войны.
Художники коллективизации и индустриализации.
Велика Отечественная Война.
Послевоенные художники и художники после смерти Сталина до начала 1960-х годов.
И только потом художники 1960 годов.
Похоже осень наступила.
Творческая...
Размечтался, как Александр Сергеевич.
Удачи.