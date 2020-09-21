В Нижнекамске проверили, есть ли перевод на татарский на ценниках и вывесках

В Нижнекамске проверили соблюдение закона о государственных языках: по торговым точкам провели рейд, чтобы проверить, есть ли перевод на татарский язык на ценниках и вывесках, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Любая информация, которая находится на стенах магазинов, должна быть переведена на татарский язык, отметил начальник отдела торговли и потребительских услуг Марат Вафин. Сейчас в Нижнекамске ведется серьезная работа по выявлению нарушителей.

В одном из кафе все этикетки были напечатаны с переводом на татарский язык, но уголок потребителя и надписи на стенах — только на русском. В крупных супермаркетах другая ситуация — работники объясняют, что разместить информацию на ценнике сразу на двух языках по техпричинам очень трудно.