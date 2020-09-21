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Силуанов объяснил выгоду России от кредита Белоруссии

04:28, 21.09.2020
Силуанов объяснил выгоду России от кредита Белоруссии
Фото: pxhere.com

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, что предоставление кредита в $1,5 млрд Белоруссии может поддержать российскую экономику.

«Обеспечиваются расчеты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес», — цитирует Силуанова «РИА Новости».

Он отметил, что власти понимают вопросы о том, зачем России, которая и без того находится в сложной ситуации, давать кредиты другим странам. Но Белоруссия является близким торговым и экономическим партнером России.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в $1,5 миллиарда.

Общество Татарстан
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