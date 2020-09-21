Жители Казани пожаловались на нашествие мышей

В Казани жители дома №27 с улицы Коллективной жалуются на большое количество мышей. Об этом сообщает «Татарстан 24».

По словам жильцов дома, с грызунами не справляются никакие средства. Причиной нашествия мышей казанцы считаю отсутствие во дворе мусорных контейнеров, из-за чего некоторые жильцы оставляют пищевые отходы и мусорные мешки в подъезде.

Как заявляют жильцы коммуналки, управкомпания знает о проблеме, но не предпринимает никаких действий.

Напомним, что в преддверии 2020 года у казанцев вырос спрос на крыс, которые являются символом текущего года.

