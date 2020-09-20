Министр лесного хозяйства Татарстана: «Лесовод — это не столько профессия, сколько состояние души»

Министр лесного хозяйства Республики Татарстан Равиль Кузюров поздравил лесников с профессиональным праздником и поблагодарил за плодотворный и созидательный труд.

«Не зря говорят, что лесовод — это не столько профессия, сколько состояние души. В лесной отрасли могут работать только люди с большим сердцем, те, кто искренне любит и переживает за лес», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте ведомства.

Кузюров обратил внимание, что в 2020 году в Татарстане достигли главной цели федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология»: обеспечен баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%.

Он обратил внимание и на то, что республике удалось пройти сезон пожаров в лесах без чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что в прошлом году в Татарстане также не зафиксировали ни одного очага возгорания в лесах.