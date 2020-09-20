Великобритания активизировала военных у границ России

У границ России активизировались военные самолеты и корабли Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Sunday Times.

По подсчетам издания, у российских границ в районе Черного моря и у побережья Кольского полуострова с последней недели августа зафиксированы 28 самолетов ВВС Великобритании. Так они пытаются проверить боеготовность страны.

В начале сентября российские истребители перехватили три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, приближающихся к границе России.

