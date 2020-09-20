Утром в Казани вспыхнул припаркованный отечественный автомобиль

В Казани спасатели потушили загоревшийся автомобиль такси в Ново-Савиновском районе. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Татарстану.

В 08.49 поступило сообщение о возгорании отечественного автомобиля по адресу улица Короленко, 73. Горение было ликвидировано в 09.10. Площадь пожара составила два квадратных метра.

Причина пожара выясняется.



Ранее в Татарстане мужчина пострадал при возгорании авто на молочном комбинате.

