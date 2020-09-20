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Утром в Казани вспыхнул припаркованный отечественный автомобиль

12:22, 20.09.2020
Утром в Казани вспыхнул припаркованный отечественный автомобиль

В Казани спасатели потушили загоревшийся автомобиль такси в Ново-Савиновском районе. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Татарстану.

В 08.49 поступило сообщение о возгорании отечественного автомобиля по адресу улица Короленко, 73. Горение было ликвидировано в 09.10. Площадь пожара составила два квадратных метра.

Причина пожара выясняется.

Ранее в Татарстане мужчина пострадал при возгорании авто на молочном комбинате.

Общество Татарстан
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