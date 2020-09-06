В Татарстане мужчина пострадал при возгорании авто на молочном комбинате

Фото: МЧС по РТ

В Татарстане мужчина пострадал при пожаре на территории Муслюмовского молочного комбината сухого обезжиренного молока. Об этом рассказали в МЧС по РТ.

Сообщение о пожаре поступило в 16.39. На территории молочного комбината в гараже загорелся автомобиль ГАЗ-3307. Ликвидировали возгорание в 16.55.

Пострадал 36-летний мужчина, он получил ожоги рук и спины 1—2 степени 7% тела. Пострадавший госпитализирован в больницу.

