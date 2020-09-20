МЧС по Татарстану предупредило о сильном ветре и ночных заморозках
Спасатели предупредили об ухудшении погодных явлений с 18 часов 20 сентября до 18 часов 21 сентября.
По прогнозу ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», местами на территории республики ожидается сильный ветер порывами 15—20 м/с.
Ночью и утром 21 сентября 2020 года местами на территории Татарстана ожидаются слабые заморозки до -0˚.Общество Татарстан
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