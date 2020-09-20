Новости общества

02:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

МЧС по Татарстану предупредило о сильном ветре и ночных заморозках

12:07, 20.09.2020
МЧС по Татарстану предупредило о сильном ветре и ночных заморозках
Фото: 16.mchs.gov.ru

Спасатели предупредили об ухудшении погодных явлений с 18 часов 20 сентября до 18 часов 21 сентября.

По прогнозу ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», местами на территории республики ожидается сильный ветер порывами 15—20 м/с.

Ночью и утром 21 сентября 2020 года местами на территории Татарстана ожидаются слабые заморозки до -0˚.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также