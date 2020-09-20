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В центр Минска выдвинулась колонна силовиков

11:58, 20.09.2020
В центр Минска выдвинулась колонна силовиков
Фото: wikimedia.org / Homoatrox

В центр Минска выдвинулась колонна спецтехники, военные грузовики и автобусы с бойцами ОМОНа. Об этом сообщает ТАСС.

Силовики перекрыли подходы к площади Независимости, где по воскресеньям традиционно проходят митинги оппозиции. На площади дежурят сотрудники милиции, а также бойцы ОМОНа со щитами и дубинками. Центральные проспекты и улицы для движения транспорта не перекрыты.

Напомним, что вчера в Минске задержали более сотни протестующих.

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