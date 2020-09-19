В Минске задержали более сотни протестующих

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии вмешались в акцию протеста, проходящую в Минске. По данным ТАСС, задержаны более 100 человек.

Часть протестующих заблокировали у здания торгового центра «Айсберг», другие участники разбежались. Задержанных увезли на автозаках полицейские. Оставшиеся протестующие выстроились в цепи солидарности вдоль дороги.

Среди задержанных белорусская активистка Нина Багинская.

Напомним, что марш начался сегодня в столице Белоруссии у Комаровского рынка. На него вышли более тысячи человек.