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Происшествия

В Минске задержали более сотни протестующих

18:18, 19.09.2020
В Минске задержали более сотни протестующих
Фото: wikimedia.org Homoatrox

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии вмешались в акцию протеста, проходящую в Минске. По данным ТАСС, задержаны более 100 человек.

Часть протестующих заблокировали у здания торгового центра «Айсберг», другие участники разбежались. Задержанных увезли на автозаках полицейские. Оставшиеся протестующие выстроились в цепи солидарности вдоль дороги.

Среди задержанных белорусская активистка Нина Багинская.

Напомним, что марш начался сегодня в столице Белоруссии у Комаровского рынка. На него вышли более тысячи человек.

Происшествия
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