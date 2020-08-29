У российского посольства в Берлине произошли столкновения с полицией
У посольства России в Берлине произошли столкновения протестующих против «коронавирусных» ограничений и полиции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание Der Tagesspiegel и твиттер-аккаунт Berliner Zeitung.
Известно, что участники протестов собрались на бульваре Унтер-ден-Линден, где находится российское посольство. Среди протестующих слышались крики: «Путин! Путин!»
Участники также бросали в полицейских бутылки и камни. Нескольких пикетчиков задержали.
Ранее власти Германии отменили митинг противников «коронавирусных» ограничений, запланированный на 29 августа.
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