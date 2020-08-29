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Происшествия

У российского посольства в Берлине произошли столкновения с полицией

20:13, 29.08.2020
У российского посольства в Берлине произошли столкновения с полицией
Фото: commons.wikimedia.org

У посольства России в Берлине произошли столкновения протестующих против «коронавирусных» ограничений и полиции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание Der Tagesspiegel и твиттер-аккаунт Berliner Zeitung.

Известно, что участники протестов собрались на бульваре Унтер-ден-Линден, где находится российское посольство. Среди протестующих слышались крики: «Путин! Путин!»

Участники также бросали в полицейских бутылки и камни. Нескольких пикетчиков задержали.

Ранее власти Германии отменили митинг противников «коронавирусных» ограничений, запланированный на 29 августа.

Происшествия
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