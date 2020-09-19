Педагог из Казани стала лучшей в конкурсе «Лучший учитель татарского языка и литературы»

Педагог казанской школы №18 Альбина Яруллина стала лучшей во всероссийском конкурсе «Лучший учитель татарского языка и литературы». Победителем также стал преподаватель Усть-Манчажской ООШ Свердловской области Дамир Каюмов.

«Учителя — носители и накопители знаний, культуры. К вам относятся с большим почтением и уважением. В XXI веке ответственность учителей еще выше, потому что на их долю выпало немало испытаний. Ведется борьба за родной язык, за развитие национальной культуры», — поздравил учителей с победой глава Исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров.

Как пишет «Татар-информ», всего заявки на конкурс подали 237 учителей татарского языка и литературы школ Татарстана и 23 педагога из 12 регионов России. В финале приняли участие 32 учителя, 20 из них из РТ.

Напомним, что сегодня в Казани объявили имена лучших учителей и воспитателей Татарстана.