Россия призывает ЕС пересмотреть курс по отношению к Белоруссии

Россия призывает Евросоюз поменять политику в отношении Белоруссии. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам официального представителя Министерства иностранных дел Росиии Марии Захаровой, сегодняшний курс ЕС в отношении Белоруссии «ведет к эрозии международно-правового фундамента миропорядка и препятствует нормализации в республике».

В нынешней политике Евросоюза в России видят «неуважение объективных внутриполитических белорусских реалий». В частности, Захарова обратила внимание на безудержную поддержку оппозиционных сил.

Напомним, что Евросоюз считает августовские выборы в Белоруссии сфальсифицированными. Александра Лукашенко признали нелегитимным президентом страны.

