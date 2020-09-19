Россия призывает ЕС пересмотреть курс по отношению к Белоруссии
Россия призывает Евросоюз поменять политику в отношении Белоруссии. Об этом сообщает «РИА Новости».
По словам официального представителя Министерства иностранных дел Росиии Марии Захаровой, сегодняшний курс ЕС в отношении Белоруссии «ведет к эрозии международно-правового фундамента миропорядка и препятствует нормализации в республике».
В нынешней политике Евросоюза в России видят «неуважение объективных внутриполитических белорусских реалий». В частности, Захарова обратила внимание на безудержную поддержку оппозиционных сил.
Напомним, что Евросоюз считает августовские выборы в Белоруссии сфальсифицированными. Александра Лукашенко признали нелегитимным президентом страны.
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