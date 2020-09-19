Познер: «Запад «наказывает» Путина»

Фото: ru.m.wikipedia.org/ Augustas Didžgalvis

По мнению российского телеведущего Владимира Познера, «Запада «наказывает» Путина и, соответственно, вводит санкции против России» за речь президента Росиии, произнесенную им в 2007 году в Мюнхене.

«С того самого времени, как российское руководство в лице В.В. Путина заявило о том, что оно не принимает политику однополярного мира, что у России есть свои национальные и геополитические интересы, что Россия не будет, условно говоря, плясать под американскую дудку», — цитирует «РИА Новости» Познера.

В 2007 году российский лидер в своей речи отметил однополярность современной политики, ее неприемлемость для мира в целом, и России в частности.

Напомним, что Евросоюз продлил санкции против России до 15 марта 2021 года.