Патяшина сообщила, что кондукторы не всегда выполняют санитарные требования

Глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина на субботнем совещании в Доме правительства пожаловалась на частые нарушения санитарного режима в общественном транспорте.

Как передает слова Патяшиной пресс-служба президента РТ, если пассажиры используют средства индивидуальной защиты, то кондукторы не всегда их применяют.

Также ведомство за последние две недели проверило 305 предприятий розничной продовольственной торговли, в числе которых 5 рынков в Казани. Нарушения выявлены на 21 объекте (или 7%).

Патяшина напомнила, что ношение масок является обязательным, особенно в общественном транспорте, магазинах и других общественных местах.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор Татарстана намерен сохранить масочный режим до марта 2021 года.

