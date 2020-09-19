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Мэрия Казани выделяет еще 5 миллионов рублей самозанятым: что нужно, чтобы их получить

13:30, 19.09.2020

Мэрия Казани сообщает, что в столице республики начинается третий этап поддержки самозанятых. Еще 50 предпринимателей этой формы организации получат 100-тысячные гранты. 5 миллионов рублей на это направит городская казна.

До сих пор уже прошли два этапа конкурса таких грантов — 79 казанских самозанятых получили 7,7 миллиона рублей на всех. Эти деньги предприниматели тратят на оборудование и технику, на обучающие программы и на ПО, на сырье для своей работы.

Третий этап Ильсур Метшин решил провести, потому что в городской исполком продолжают поступать обращения по этому поводу.

Что нужно, чтобы подать заявку на грант:

  • Быть прописанным в Казани не позже, чем 1 мая 2020 года.
  • Быть самозанятым не менее трех месяцев.
  • Иметь уплаченный налог на профессиональную деятельность в размере от 5 тысяч рублей.
  • Не быть банкротом, ИП или должником по налогам.
ОбществоБизнес Татарстан
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