Мэрия Казани выделяет еще 5 миллионов рублей самозанятым: что нужно, чтобы их получить
Мэрия Казани сообщает, что в столице республики начинается третий этап поддержки самозанятых. Еще 50 предпринимателей этой формы организации получат 100-тысячные гранты. 5 миллионов рублей на это направит городская казна.
До сих пор уже прошли два этапа конкурса таких грантов — 79 казанских самозанятых получили 7,7 миллиона рублей на всех. Эти деньги предприниматели тратят на оборудование и технику, на обучающие программы и на ПО, на сырье для своей работы.
Третий этап Ильсур Метшин решил провести, потому что в городской исполком продолжают поступать обращения по этому поводу.
Что нужно, чтобы подать заявку на грант:
- Быть прописанным в Казани не позже, чем 1 мая 2020 года.
- Быть самозанятым не менее трех месяцев.
- Иметь уплаченный налог на профессиональную деятельность в размере от 5 тысяч рублей.
- Не быть банкротом, ИП или должником по налогам.
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