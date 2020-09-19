В Татарстане намолочено 5,315 млн тонн зерна

В Татарстане намолочено 5,315 млн тонн зерна. Средняя урожайность составляет 35,3 ц/га, что выше по сравнению с прошлым годом на 5,4 ц/га. Об этом сегодня доложил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

С полей осталось убрать 45 тыс. га кукурузы на зерно, 25 тыс. га рапса, 75 тыс. га кукурузы на силос, 2,4 тыс. га картофеля, 1,4 тыс. га овощей. Также продолжается уборка сахарной свеклы.

На сегодня посеяно 545 тыс. га озимых, их них 420 тыс. га — озимая пшеница и озимая рожь — 119 тыс. га, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что аграрии 37 районов Татарстана завершили уборку зерновых культур.

