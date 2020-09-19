Кабмин Татарстана развинчивает гайки: полный гид по новому снятию ограничений

Фото: Максим Платонов

Снятие «ресторанного лимита», открытие детских развлекательных центров и отмена изоляции для пенсионеров

Слухи о том, что осенью Татарстан вступит в новый виток ограничений, пока не оправдываются. Более того, ни начало учебного года, ни массовые народные гуляния в День республики, по данным официальной статистики, не ухудшили эпидемическую обстановку. И вот уже на сайте Кабмина опубликовано новое постановление, отменяющее очередную порцию старых запретов. Итак, перечисляем, что же отныне становится можно делать.

Детские игровые комнаты и развлекательные центры теперь могут работать. Правда, есть одно но: их заполняемость должна определяться из расчета 1 человек на 4 квадратных метра площади помещения (включая сотрудников).





На открытых площадках можно проводить мероприятия, на которых присутствуют одновременно не 100, а уже 200 человек. Пожалуй, одно из самых долгожданных разрешений: теперь за столом в ресторане можно собираться больше, чем вчетвером! А допустимая заполняемость заведений общественного питания вырастает с 50 до 70%. Увеличивается и «банкетный лимит»: на террасах и верандах можно собирать не 100, а 200 человек, а в помещениях — не 50, а 100. Зрители спортивных соревнований теперь могут занимать не 50, а 70% мест на стадионах и аренах республики. Это значит, к примеру, что «Ак Барс Арене» теперь разрешено принять не 20, а 28 тысяч любителей футбола.

Власти, наконец, прекращают рекомендовать сидеть дома всем людям с некоторыми хроническими заболеваниями — теперь это касается только тех таких больных, которым больше 65 лет. А абзац о тотальном продолжении самоизоляции для всех пожилых людей отныне и вовсе утрачивает силу.

А что нельзя?

Получается, что список ограничений медленно, но верно сжимается. Но, как уже не раз говорила Любовь Авдонина, масочный режим остается с нами надолго — как минимум до конца марта 2021 года (ориентировочно именно тогда закончится эпидсезон по гриппу и ОРВИ).

В масках нужно находиться в общественном транспорте, в культовых помещениях, в магазинах и на рынках. А сотрудники этих мест обязаны быть еще и в перчатках — правда, Роспотребнадзор горестно констатирует, что эти рекомендации не соблюдают ни граждане, ни (зачастую) сотрудники.

Фото Ильи Репина

Закрытыми остаются ночные клубы, так что до дискотек в закрытом помещении республика пока не дошла. Но на открытом воздухе их проводить можно (только если на них присутствуют до 200 человек включительно).

Остаются под строжайшим запретом кальяны, предоставляемые в пользование клиентам организаций и ИП.

По-прежнему вне закона межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа, если речь идет не о регулярных рейсах и не о поездках, организованных туроператором, входящим в федеральный реестр.

Граждане республики по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров в магазинах, церквях, мечетях и заведениях сферы услуг.

Людмила Губаева