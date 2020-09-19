Правительство России одобрило проект бюджета и прогноз социально-экономического развития
Правительство России одобрило проект социально-экономического развития и проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Об этом говорится на сайте кабинета министров.
«Одобрить в основном проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», — говорится в сообщении.
Также одобрен подготовленный Минэкономразвития России прогноз социально-экономического развития РФ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Решения приняты на заседании правительства 16 сентября 2020 года.
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