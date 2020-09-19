Новости общества

02:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Правительство России одобрило проект бюджета и прогноз социально-экономического развития

11:52, 19.09.2020
Правительство России одобрило проект бюджета и прогноз социально-экономического развития
Фото: government.ru

Правительство России одобрило проект социально-экономического развития и проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Об этом говорится на сайте кабинета министров.

«Одобрить в основном проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», — говорится в сообщении.

Также одобрен подготовленный Минэкономразвития России прогноз социально-экономического развития РФ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Решения приняты на заседании правительства 16 сентября 2020 года.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также