Роспотребнадзор Татарстана набрал штрафов за коронавирусные нарушения на 3,8 млн рублей

Любовь Авдонина, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану, рассказала сегодня, что продолжается постоянный контроль за соблюдением мер противокоронавирусной профилактики на разных объектах. Она констатирует, что сейчас нарушений гораздо меньше, чем раньше: так, если раньше в среднем нарушения находили примерно в 7—8% случаев, то в последние недели это только 3—4% из числа проверенных предприятий.

За неделю проверили 1 446 объектов, нарушения нашли на 58 из них, рассказала Авдонина. За весь период наблюдений было составлено 523 протокола об административном правонарушении, штрафов Роспотребнадзор набрал порядка 3,8 миллиона рублей.