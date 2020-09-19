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Происшествия

Ночью в Казани лихач улетел в заболоченное озеро

08:54, 19.09.2020
Ночью в Казани лихач улетел в заболоченное озеро

Сегодня ночью на перекрестке улиц Серова и Баруди в Казани водитель, не вписавшись в поворот, улетел в заболоченное озеро. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

По словам очевидцев, водитель пытался уйти от погони. На перекрестке он не справился с управлением и, пробив заграждение, оказался в водоеме. Предположительно, мужчина был нетрезв.

Информации о пострадавших нет.

ПроисшествияАвто Татарстан
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