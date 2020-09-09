Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили по всему миру

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca и представители Оксфордского университета приостановили третью фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса AZD1222 в США, ЮАР, Бразилии и Великобритании. Причина — осложнение у одного из добровольцев.



По данным Nature, в экспериментах должны были участвовать около 17 тыс. добровольцев.

Вакцину AZD1222 разрабатывают молекулярные биологи и медики из национальных институтов здоровья США и Оксфордского университета. Она основывается на вирусной вакцине ChAdOx1-MERS, которую британские ученые создавали для борьбы с ближневосточной лихорадкой MERS. Она представляет аденовирус шимпанзе.

Напомним, в России стартовала третья, последняя фаза испытаний вакцины от коронавируса.