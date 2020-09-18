Госстройнадзор Татарстана проверил строительство школы в ЖК «Салават купере»
Инспекторы Госстройнадзора Татарстана проверили строительство школы в жилом комплексе «Салават купере».
Сейчас объект находится на завершающем этапе строительства: ведется штукатурка стен, устройство стяжки, укладка плитки. Проводится монтаж вентилируемого фасада и благоустройство территории.
Школу планируют сдать до конца 2020 года. Помимо учебных классов, на территории оборудованы физкультурно-спортивные зоны, два бассейна, помещение для проведения мероприятий.
Ранее детсад в казанском «Салават купере» получил заключение о соответствии
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