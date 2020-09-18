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Госстройнадзор Татарстана проверил строительство школы в ЖК «Салават купере»

23:48, 18.09.2020
Госстройнадзор Татарстана проверил строительство школы в ЖК «Салават купере»
Фото: gsn.tatarstan.ru

Инспекторы Госстройнадзора Татарстана проверили строительство школы в жилом комплексе «Салават купере».

Сейчас объект находится на завершающем этапе строительства: ведется штукатурка стен, устройство стяжки, укладка плитки. Проводится монтаж вентилируемого фасада и благоустройство территории.

Школу планируют сдать до конца 2020 года. Помимо учебных классов, на территории оборудованы физкультурно-спортивные зоны, два бассейна, помещение для проведения мероприятий.

Ранее детсад в казанском «Салават купере» получил заключение о соответствии

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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