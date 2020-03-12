Портрет бедного татарстанца: живущий с детьми в деревне человек среднего возраста

Фото: Максим Платонов

Портрет «бедного» татарстанца

Сегодня утром на заседании фракции «Единая Россия» в Госсовете озвучили цифры по уровню бедности в республике, с докладом по теме выступила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.



По данным министерства, абсолютное большинство (95%) семей, находящихся за чертой бедности, — это семьи с детьми. 16% — многодетные семьи (пять и более детей). 38% малоимущих татарстанцев — люди, которые ухаживают за детьми, престарелыми людьми или инвалидами. 18% — граждане с неполным средним образованием.

Многодетные семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума получают стопроцентную компенсацию платы за детский сад, подарочные комплекты новорожденным. Фото tatarstan.ru

34% людей, находящихся за чертой бедности в Татарстане, — трудоспособного возраста (25—44 года). 11% — безработные, еще 16% — неквалифицированные рабочие. Большинство бедных живут на селе (12%), среди городского населения за чертой бедности находятся 4%.



Как борются с бедностью

В целом в Татарстане уровень бедности в два раза ниже, чем в среднем по России (6,6% против 11,6%). Самая неблагополучная ситуация по этому показателю — в Кайбицком, Муслюмовском, Черемшанском, Тюлячинском и Новошешминском районах.



Предпринимаются меры соцподдержки семей с детьми — и на республиканском, и на федеральном уровне. Многодетные семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума получают стопроцентную компенсацию платы за детский сад, подарочные комплекты новорожденным. Семьям с пятью и более детьми выплачивают ежемесячное пособие в размере разницы между прожиточным минимумом и среднедушевым доходом семьи. Федеральные ежемесячные выплаты осуществляются в связи с рождением (или усыновлением) первого ребенка семьям, в которых среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов.



Меньше всего зарплаты в гостиницах и общепите (24 139), в сельском хозяйстве (23 831) и в сфере операций с недвижимостью (27 013). Фото tatarstan.ru

Заработная плата

Судя по данным Минсоцзащиты РТ, в 2019 году самая большая средняя зарплата была в сфере добычи полезных ископаемых — 61 285 рублей. На втором и третьем месте по уровню зарплат — финансовая и научная деятельность. Меньше всего зарплаты в гостиницах и общепите (24 139), в сельском хозяйстве (23 831) и в сфере операций с недвижимостью (27 013).

Ольга Плешкова