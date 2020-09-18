Для молодежи форума «Золото тюрков» устроили Сабантуй не по сезону
В Лаишево проходит Сабантуй в рамках V Всероссийского форума «Золото тюрков». Об этом сообщают новости телеканала ТНВ.
150 делегатов из 18 регионов Российской Федерации выплеснули энергию на Сабантуе, который организовали специально для гостей республики, чтобы познакомить с татарскими традициями.
Форум проходит в рамках госпрограммы по национальной политике, а также в рамках празднования 100-летия ТАССР, он продвигает молодежные проекты на территории страны и выявляет лидеров среди молодых людей.
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