Для молодежи форума «Золото тюрков» устроили Сабантуй не по сезону

Фото: кадр телеканала ТНВ

В Лаишево проходит Сабантуй в рамках V Всероссийского форума «Золото тюрков». Об этом сообщают новости телеканала ТНВ.

150 делегатов из 18 регионов Российской Федерации выплеснули энергию на Сабантуе, который организовали специально для гостей республики, чтобы познакомить с татарскими традициями.

Форум проходит в рамках госпрограммы по национальной политике, а также в рамках празднования 100-летия ТАССР, он продвигает молодежные проекты на территории страны и выявляет лидеров среди молодых людей.

