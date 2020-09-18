Основатель Duty Free отдал все многомиллиардное состояние на благотворительность

Чак Фини, основатель Duty Free Shoppers, принесшей ему миллиарды долларов, в течение жизни шел к тому, чтобы потратить все состояние на благотворительность.



89-летний филантроп за 40 лет перечислил восемь миллиардов долларов различным благотворительным фондам. Все пожертвования он делал анонимно.

«Мы многому научились. Оглядываясь назад, я понимаю, что можно было сделать некоторые вещи по-другому, но я все равно очень доволен. Я рад тому, что смог добиться этой цели при жизни», — приводит его слова Forbes.

Фини отложил два миллиона долларов на безбедную пенсию для себя и своей жены. Сейчас он живет в скромной квартире в Сан-Франциско.