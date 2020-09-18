Леонов: «Ведем переговоры о проведении чемпионатов Европы и мира по ВМХ и скейтбордингу в Казани»

Министр спорта РТ Владимир Леонов сообщил о ходе переговоров по проведению в Казани международных соревнований. Столица Татарстана претендует на чемпионат Европы по ВМХ и первенство мира по скейтбордингу.

«Вы знаете нашу позицию, что инфраструктура должна работать. Имея такой экстрим-парк, мы уже ведем переговоры о проведении международных крупных соревнований. Но каких-то 100-процентных договоренностей пока нет.

Открою секрет, что мы планируем провести чемпионат Европы в Казани по ВМХ, и есть запрос от федерации скейтбординга по проведению здесь чемпионата мира по данному виду спорта. По ним детально будем разговаривать уже завтра», — сказал Леонов.

Напомним, в Казани пройдут первые Всероссийские уличные игры. На фестиваль подано уже более 800 заявок от потенциальных участников.