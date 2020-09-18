Кудрин о прогнозе роста ВВП РФ выше 3%: «Это еще заработать»

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал оптимистичным прогноз от Минэкономики по росту российской экономики в 3% в год начиная с 2022-го.

По его словам, «подобные темпы роста надо еще заработать».



«(Это) выглядит очень оптимистично. Если в 2021 году будет работать эффект отскока, то оснований для такого же прогноза на 2022—2023 годы мы пока не видим»,— написал господин Кудрин в колонке для РБК.

Ранее Минэкономики улучшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года — с 4,8% до 3,9%. В 2022 году ведомство прогнозирует экономический рост на уровне 3,4%, в 2023-м — 3%.

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает, что ВВП России в этом году снизится на 4,9%. В прошлом прогнозе снижение ожидалось на 5,8%, то есть он был улучшен.