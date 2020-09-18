У более половины молодежи Татарстана жизнь изменилась в худшую сторону из-за COVID-19

Исследовательское агентство «ПромРейтинг» совместно с Министерством по делам молодежи РТ провело исследование, цель которого — выявить в молодежной среде сегменты, наиболее пострадавшие из-за коронавируса.

Так, 54,6% представителей молодежи заявили, что их жизнь в период распространения COVID-19 изменилась в худшую сторону. Перемены наоборот произошли только у 6,7%.

Возрастная группа молодежи от 26 до 30 лет испытала наибольшую вовлеченность в экономико-эпидемиологическую турбулентность весны — лета 2020 года.



Среди факторов, усиливающих заметность экономико-эпидемиологической турбулентности, помимо вышеуказанного возраста, — мужской пол, среднее специальное образование, отсутствие семьи, проживание в крупном городе и т. д.

Исследование подразумевало проведение серии из 75 индивидуальных глубинных интервью с разными представителями молодежи Татарстана, а также проведение онлайн-опроса в Интернете. Сроки проведения — с 15 июня по 10 августа.