В Казани началась церемония инаугурации президента Татарстана
В Казани стартовала церемония вступления Рустама Минниханова в должность президента республики.
В зале находятся вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев. Приветственное слово зачитал спикер Госсвета РТ Фарид Мухаметшин.
Глава республиканского парламента сказал, что большинство татарстанцев проголосовали за преемственность под руководством Минниханова, продемонстрировали высокое доверие к действующей команде. По его словам, 10 лет президентства Минниханова «можно обозначить декадой созидания», а Татарстан Мухаметшин назвал территорией, устремленной в будущее, которая сохраняет национальную идентичность.ОбществоВласть Татарстан
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