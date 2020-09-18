Новости общества

12:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстан вошел в тройку лидеров медиарейтинга цифровых регионов

10:58, 18.09.2020
Татарстан вошел в тройку лидеров медиарейтинга цифровых регионов
Фото: pixabay.com

Татарстан занял третье место в летнем медиарейтинге регионов по количеству упоминаний в контексте цифровизации. Список составлен компанией «Медиалогия» по заказу Национальной премии в области эффективного применения передовых технологий «Приоритет», сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Топ-5 регионов выглядит следующим образом:

  1. Москва — 301 901,9;
  2. Санкт-Петербург — 125 650,4;
  3. Татарстан — 112 738,6;
  4. Московская область — 92 530,9;
  5. Краснодарский край — 88 910,5.

Как отмечают авторы исследования, при расчете рейтинга учитывалось упоминание российских регионов в контексте цифровизации.

Ранее сообщалось, что Минцифра Татарстана во главе с Айратом Хайруллиным намерена наконец модернизировать созданную в нулевые годы и порядком устаревшую государственную информационную систему Татарстана. Одна из ключевых задач — повысить цифровизацию госуправления и улучшить качество госуслуг в электронном виде.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также