Татарстан вошел в тройку лидеров медиарейтинга цифровых регионов

Татарстан занял третье место в летнем медиарейтинге регионов по количеству упоминаний в контексте цифровизации. Список составлен компанией «Медиалогия» по заказу Национальной премии в области эффективного применения передовых технологий «Приоритет», сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Топ-5 регионов выглядит следующим образом:

Москва — 301 901,9; Санкт-Петербург — 125 650,4; Татарстан — 112 738,6; Московская область — 92 530,9; Краснодарский край — 88 910,5.

Как отмечают авторы исследования, при расчете рейтинга учитывалось упоминание российских регионов в контексте цифровизации.

Ранее сообщалось, что Минцифра Татарстана во главе с Айратом Хайруллиным намерена наконец модернизировать созданную в нулевые годы и порядком устаревшую государственную информационную систему Татарстана. Одна из ключевых задач — повысить цифровизацию госуправления и улучшить качество госуслуг в электронном виде.