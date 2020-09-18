Татарстан вошел в тройку лидеров медиарейтинга цифровых регионов
Татарстан занял третье место в летнем медиарейтинге регионов по количеству упоминаний в контексте цифровизации. Список составлен компанией «Медиалогия» по заказу Национальной премии в области эффективного применения передовых технологий «Приоритет», сообщает пресс-служба Минцифры РТ.
Топ-5 регионов выглядит следующим образом:
- Москва — 301 901,9;
- Санкт-Петербург — 125 650,4;
- Татарстан — 112 738,6;
- Московская область — 92 530,9;
- Краснодарский край — 88 910,5.
Как отмечают авторы исследования, при расчете рейтинга учитывалось упоминание российских регионов в контексте цифровизации.
Ранее сообщалось, что Минцифра Татарстана во главе с Айратом Хайруллиным намерена наконец модернизировать созданную в нулевые годы и порядком устаревшую государственную информационную систему Татарстана. Одна из ключевых задач — повысить цифровизацию госуправления и улучшить качество госуслуг в электронном виде.ОбществоВласть Татарстан
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