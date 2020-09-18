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Сегодня в Татарстане возможен туман и до +22 градусов

05:21, 18.09.2020
Сегодня в Татарстане возможен туман и до +22 градусов

18 сентября в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами пройдет небольшой дождь.

Утром местами возможен туман. Ветер южный, юго-западный умеренный, утром и днем порывы будут достигать 15—18 м/с. Утром температура воздуха будет +5..+10 градусов; в восточных районах температура опустится до +0..+5 градусов, местами будут заморозки до -1 градуса. Днем воздух прогреется до +17..+22 градусов.

В Казани максимальная температура воздуха днем составит +19..+21 градус, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Общество Татарстан
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