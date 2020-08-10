Минздрав России призвали отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию первой в России вакцины от COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, предложили отложить до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний. Об этом сообщает РБК.

В письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), направленном главе Минздрава РФ, отмечается, что именно третья фаза испытаний любого лекарства показывает его соответствие золотому стандарту. Именно в ней выявляется точная информация об эффективности и безопасности вакцины для лиц с ослабленным иммунитетом, с сопутствующими заболеваниями и т. д.



«На сегодняшний день нет никаких данных о безопасности вакцины для пожилых людей, часто имеющих целый ряд сопутствующих заболеваний и нередко — ослабленный иммунитет», — отмечается в письме АОКИ.

Напомним, что ранее в Минздраве РФ сообщили, что первыми получателями российской вакцины от центра Гамалеи станут медработники и пожилые люди.

