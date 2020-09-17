В лабораториях «Нижнекамскнефтехима» осваивают новое измерительное оборудование

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В лабораторию управления технического контроля ПАО «Нижнекамскнефтехим» поступила партия нового измерительного оборудования — всего 36 приборов. Специалисты планируют задействовать их при пуске и освоении нового производства дивинил-стирольного синтетического каучука (ДССК).

Среди новинок — вискозиметр, высокоэффективные жидкостные хроматографы, газовые хроматографы, титраторы, спектрометры, рН-метры и др. Оборудование предназначено для получения высокоточных и достоверных результатов. Основными показателями качества полимера является определение молекулярно-массовых характеристик полимера, вязкости по Муни, микроструктуры, содержания антиоксиданта.

Так, жидкостные хроматографы используют для определения молекулярно-массовой характеристики полимеров, вискозиметр — для измерения вязкости по Муни крошки каучука и готовой продукции. Спектрометры определяют микроструктуры полимера, газовые хроматографы и титраторы — определяют хроматографический состав и микропримесь в исходном сырье и вспомогательных продуктах в процессе производства каучука.

Приборы, поступившие в лаборатории УТК, отличаются современным исполнением и имеют ряд преимуществ по сравнению с аналогами предыдущего поколения. В настоящее время оборудование работает в тестовом режиме. Специалисты проводят сравнительные испытания. В освоении новых приборов нефтехимикам помогают специалисты компаний «Экопроектсервис» из Омска, «МетаХром» из Йошкар-Олы, представители фирмы «Шимадзу» (Япония).